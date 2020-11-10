МЧС предупреждает о гололеде 1 ноября в Санкт-Петербурге

В Петербурге и Ленобласти опять ждут гололед. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Второй «день жестянщика» надвигается на Санкт-Петербург. Городское управление МЧС, со ссылкой на данные синоптиков, предупреждает о гололеде, который ждут ночью и утром 11 ноября. Обстановка на дорогах будет тревожная.

- Ночью 11 ноября ожидается переменная облачность, без осадков. Днем облачно с прояснениями, во второй половине дня небольшие осадки, преимущественно в виде дождя. Ветер ночью западных, днем южных направлений 1-4 м/с. Температура воздуха ночью 0...-2 гр., днем +2...+4 градуса Ночью и утром дорогах местами гололедица, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Санкт-Петербургу.

Не лучше будет обстановка и в Ленинградской области. Здесь также опасаются возникновения ДТП из-за гололеда, который ждут ночью и утром 11, а также 12 ноября.

Водителям строго рекомендовано не превышать скорость, увеличить дистанцию и интервал до соседнего транспорта.

А в Ленавтодоре также советуют сменить резину на зимнюю.