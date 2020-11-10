Кредитный рейтинг Петербурга признали стабильным

Кредитный рейтинг Петербурга остался на высоте. Фото: Олег ЗОЛОТО

Экономика Санкт-Петербурга держит удар от коронавируса и продолжает развиваться, несмотря на трудности, связанные с пандемией. И даже бюджет города, сверстанный с дефицитом, не пошатнул кредитного рейтинга Северной столицы.

- 10 ноября 2020 года Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство подтвердило кредитный рейтинг Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU) со «Стабильным» прогнозом и облигаций Санкт-Петербурга на уровне AAA(RU), - сообщает пресс-служба петербургского Комитета финансов.

Эксперты отметили, что высокий рейтинг обусловлен высоким уровнем развития экономики города, сбалансированным бюджетом, а также низкой долговой нагрузкой.

Отметим, что кредитный рейтинг влияет на привлекательность государственных облигаций Санкт-Петербурга, за счет которых привлекаются средства со стороны инвесторов.