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Общество

203 миллиона рублей, выделенных на закупку препаратов от коронавируса, поступили в районы Санкт-Петербурга

Лекарства будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению врача
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
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Районы Петербурга получили деньги на закупку противокоронавирусных препаратов.

Районы Петербурга получили деньги на закупку противокоронавирусных препаратов.

Фото: Олег ЗОЛОТО

Больше 200 миллионов рублей, выделенных правительством России для закупки препаратов от коронавируса, дошли до районов Санкт-Петербурга. Средства поступили на счета администраций и теперь местные власти должны начать закупки. Причем в самые короткие сроки.

- Лекарства будут выдаваться пациентам бесплатно по назначению врача. Список препаратов полностью соответствует схемам лечения, которые содержатся в рекомендациях по профилактике, диагностике и лечению COVID-19 для легкой и среднетяжелой форм болезни, - сообщили «КП-Петербург» в пресс-службе городского Комитета по здравоохранению.

В список препаратов вошли: фавипиравир, гидроксихлорохин, умифеновир, ривароксабан, дексаметазон, парацетамол, интерферан альфа, антибиотики.

Как отмечают в Комздраве, ходить за лекарствами никуда не надо, их пациентам выдадут на дому.