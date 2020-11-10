Туристов из России точно не пустят в Финляндию до Нового года

Съездить в Суоми петербуржцам пока не получится. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Надежды рухнули: петербуржцы точно не смогут съездить в Финляндию на новогодние праздники. Только накануне появилась информация, что власти Суоми могут облегчить карантинные требования, однако уже 10 ноября все точки над «i»расставили в финском управлении Погранконтроля. Там российским туристам посоветовали не тешить себя надеждами. Предпосылок для открытия границы нет.

– В первую очередь границы, согласно закону, будут открыты внутри Европейского Союза, а также для третьих стран, которые Европейская комиссия внесла в так называемый «зеленый список», – пояснил изданию Yle начальник отдела пограничного контроля Главного управления пограничной службы Туомас Лаосмаа.

Сейчас в него входят такие страны, как Макао, Китай, Таиланд, Австралия, Гонконг, Руанда и т.д. Россия в него не попадает из-за сложной ситуации с распространением коронавируса.

А учитывая высокий осенний рост заболеваемости и то, как неохотно финские власти расширяют «зеленый» список, российские туристы смогут съездить в Суоми еще не скоро.