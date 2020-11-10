Петербургские медики подали коллективный иск к Смольному из-за отказа в коронавирусных выплатах

Работники скорой помощи подали иск, требуя выплаты компенсации за заражение коронавирусом на работе. Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал коллективный иск девяти медицинский работников, которые заразились коронавирусом, но так и не получили компенсационных выплат.

- Истцы утверждают, что в июле и августе 2020 года по их заявлениям были вынесены решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты медработникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам заболевшим новой коронавирусной инфекцией, на основании того, что инфицирование истцов произошло при обстоятельствах, которые не связаны с оказанием помощи пациентам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Медики с таким отказом не согласны и теперь требуют от Комитета по социальной политике признать их потерпевшими и заплатить положенную компенсацию.

Отметим, что все истцы работают на Городской станции скорой медицинской помощи.

Компенсация медработникам при заражении «ковидом» на работе составляет 300 тысяч рублей.