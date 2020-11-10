Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Еще
Радио
Санкт-Петербург
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

Петербургские медики подали коллективный иск к Смольному из-за отказа в коронавирусных выплатах

Все истцы работают на Городской станции скорой помощи
Петр КИБЕРПетр КИБЕР
КомментироватьОставить комментарий
Работники скорой помощи подали иск, требуя выплаты компенсации за заражение коронавирусом на работе.

Работники скорой помощи подали иск, требуя выплаты компенсации за заражение коронавирусом на работе.

Фото: Артем КИЛЬКИН

Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал коллективный иск девяти медицинский работников, которые заразились коронавирусом, но так и не получили компенсационных выплат.

- Истцы утверждают, что в июле и августе 2020 года по их заявлениям были вынесены решения об отказе в предоставлении единовременной выплаты медработникам, пострадавшим вследствие оказания помощи пациентам заболевшим новой коронавирусной инфекцией, на основании того, что инфицирование истцов произошло при обстоятельствах, которые не связаны с оказанием помощи пациентам, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Медики с таким отказом не согласны и теперь требуют от Комитета по социальной политике признать их потерпевшими и заплатить положенную компенсацию.

Отметим, что все истцы работают на Городской станции скорой медицинской помощи.

Компенсация медработникам при заражении «ковидом» на работе составляет 300 тысяч рублей.