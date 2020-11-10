Двух петербурженок, совершивших жестокое убийство, освободили от ответственности

Двух петербурженок не стали судить за убийство, совершенное 20 лет назад. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Московский районный суд Санкт-Петербурга освободил от ответственности двух женщин, которых обвиняли в жестокой расправе над мужчиной. На теле погибшего насчитали больше ста ударов, 66 из которых были резаными и пришлись в лицо. Тем не менее, никто за это наказан не был. Причина – в давности преступления.

- Обвиняемые и погибший К., с вечера 10 по утро 11 января 2000 года, находились в квартире дома 63, корп. 1 по Варшавской улице, где в ходе распития спиртных напитков между К. и одной из женщин возник конфликт, - сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Женщина начала бить мужчину руками и ногами. Он в ответ начал ее душить. Женщина попросила помочь подругу и та 10 раз ударила душителя тупым предметом в голову.

Несмотря на то, что мужчина «отключился», первая собутыльница схватила что-то острое и буквально истыкала лицо обидчика. Эксперты насчитали 66 резаных ударов. Еще 49 тупых ударов пришлись по телу.

В итоге первой предъявили обвинение в убийстве, а второй женщине – в превышении пределов самообороны.

Однако срок давности по обоим статьям уже вышел. А поскольку женщины от правосудия не скрывались, то суд их дела прекратил.