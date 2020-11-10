Бизнесмены Санкт-Петербурга начали получать помощь в рамках третьего пакета мер поддержки

Дан старт реализации третьего пакета мер поддержки бизнесменам Санкт-Петербурга. Фото: Тимур ХАНОВ

В Санкт-Петербурге началась реализация третьего пакета мер поддержки бизнесменов. Напомним, в перечень новой помощи входит 29 разнообразных мероприятий. Смольный делает упор на отсрочку по уплате платежей за 2,3 и 4 кварталы 2020 года для всех социально-ориентированных НКО, которые арендуют городскую землю. Также власти рекомендуют и ГУПам делать аналогичные отсрочки арендаторам.

- Наиболее значимая мера – отказ от проведения переоценки кадастровой стоимости. Мы оставляем уровень налогообложения на земельные участки и объекты недвижимости таким же, как и раньше. При том, что рыночная стоимость росла и логично было бы переоценить недвижимость. Но это привело бы к существенному повышению налоговой нагрузки, - отметил вице-губернатор Евгений Елин.

Помимо этого Смольный финансово поддержит предприятия для организации временного трудоустройства тех работников, которые находятся под риском увольнения.