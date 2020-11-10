Общественные мастерские «Гараж» откроют в декабре на Петроградке

Гаражная мастерская откроется для всех желающих в Петроградском районе Санкт-Петербурга. Фото: gov.spb.ru

Общественный «Гараж» появится в середине декабря в Петроградском районе Санкт-Петербурга. На Большой Монетной улице, 24А откроется бесплатная мастерская для всех желающих. Любой петербуржец и гость города сможет прийти и создать какое-либо изделие из ткани, металла, керамики или дерева, а также смоделировать электронные устройства. Не умеете работать руками? Не беда – опытные мастера научат.

Пространство поделят на "чистый" и "грязный" цеха. Фото: gov.spb.ru

- На площади в 250 квадратных метров появятся столярная, швейная и керамическая мастерские. Рабочее пространство поделится на два блока – «грязный цех» для работы с деревом, оргстеклом, металлом и электроникой, а также «чистый цех» с оборудованием для создания изделий из ткани, кожи и керамики, - сообщают в пресс-службе районной администрации.

Добавим, что в будние дни «Гараж» отдадут резидентам, то есть начинающим мастерам, а в выходные пространство превратят в открытый коворкинг для всех желающих.