Суд закрыл дело экс-чиновницы комздрава Санкт-Петербурга о закупке ненужных лекарств на 195 млн рублей

Уголовное дело экс-чиновницы комздрава Санкт-Петербурга о халатности закрыто из-за истечения срока давности. Фото: Артем КИЛЬКИН

Суд прекратил уголовное дело, возбужденное в отношении бывшей чиновницы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга, которая закупила ненужных лекарств на 195 миллионов рублей. Напомним, щедрая женщина заказала по госконтрактам чересчур много препаратов для лечения больных злокачественными образованиями. В итоге таблетки остались пылиться на полках складов, и у них истек срок годности.

Экс-чиновнице светил арест на срок до 6 месяцев по статье за халатность. Но это в худшем случае. Оказалось, что для женщины все закончилось лучше, чем можно было бы придумать.

- Преступление относится к категории небольшой тяжести. Дело прекращено на этапе предварительных слушаний в связи с истечением сроков давности уголовного преследования – в данном случае это 2 года, - пояснили в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.