Горе-подрядчика, обвиняемого в хищении 6,5 млн рублей при реконструкции БДТ Товстоногова, осудят в Санкт-Петербурге

Следком передал уголовное дело экс-управляющего "БалтСтроя" в суд. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге предстанет перед судом экс-управляющий АО «БалтСтрой», которого обвиняют в хищении 6,5 млн рублей при реконструкции Большого драмтеатра имени Товстоногова. Напомним, расследование уголовного дела началось в 2018 году по инициативе самого БДТ. Следствие считает, что в период с 2011 по 2014 годы горе-подрядчик заключил госконтракты с театром, но при этом подсунул руководителям учреждения ложные документы. Часть работ в итоге сделали некачественно или вообще не выполнили.

- В результате своих преступных действий обвиняемый похитил из бюджета РФ около 6,5 млн рублей. Деньгами он распорядился по своему усмотрению. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением в ближайшее время будет направлено в суд для рассмотрения по существу, - отметили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу.

По статье за мошенничество в особо крупном размере подрядчику грозит лишение свободы на срок до 10 лет с большим штрафом.