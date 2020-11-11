Власти Ленобласти назвали число детсадовцев и школьников, болеющих коронавирусом

Власти Ленобласти рассказали об эпидситуации по коронавирусу в образовательных учреждениях. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по образованию Ленинградской области сообщил актуальные данные по ситуации с заражениями коронавирусом в образовательных учреждениях региона. По информации на 10 ноября 2020 года, закрытых школ, детских садов и колледжей нет. Однако в 23 детсадах на карантине находятся 34 группы, в 8 школах – 11 классов, а в 3 организациях профобразования – 4 группы.

- В детских садах коронавирусом болеют 110 сотрудников и 25 детей, в школах – 158 учителей и 146 учащихся. В организациях профессионального образования COVID-19 выявили у 13 преподавателей и двух учеников, - передает пресс-служба Комобра Ленинградской области.

Что касается Санкт-Петербурга, то там ситуация чуть хуже. Болеют почти 600 педагогов, а на дистанционном обучении находятся 75 классов в 34 школах. При этом с детскими садами все получше – на карантин закрыты только 6 групп в 5 дошкольных учреждениях.