Матч «Зенита» с «Миланом» в Евролиге перенесли из-за коронавируса

"Зенит" объявил о втором переносе игры с "Миланом" в Евролиге. Фото: vk.com/zenitbasket

Баскетбольный «Зенит» объявил о переносе игры против «Милана» на «Сибур Арене» в рамках Евролиги из-за коронавируса. Матч должен был состояться в среду, 11 ноября 2020 года, но итальянская сторона попросила отменить встречу. Напомним, это уже второй перенос игры сине-бело-голубых с «Миланом» - первая дата поединка была 22 октября, но у «Зенита» не хватило игроков для заявки.

- В ближайшее время совместно с Департаментом баскетбольных соревнований Евролиги будут проработаны различные варианты изменения даты игры. Все купленные билеты на матч с итальянским клубом на 22 октября и на 11 ноября будут действительны и на новую дату матча. БК «Зенит» приносит извинения за причиненные неудобства, - передает пресс-служба петербургского клуба.

Добавим, что пока «Зенит» сыграл в Евролиге всего лишь три матча, когда многие соперники – уже по 7.