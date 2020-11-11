Погода на 11 ноября 2020 года в Санкт-Петербурге: хмурое небо и сырость

Пасмурная и сырая погода ожидается в Петербурге 11 ноября Фото: Олег ЗОЛОТО

Теплая осень закончилась в Санкт-Петербурге. На ее место пришли холода и дожди. В среду, 11 ноября 2020 года, погода в Северной столице будет пасмурная, сырая и с хмурым небом. Горожанам следует одеваться потеплее, так как температура воздуха будет держаться всего лишь на уровне 3 градусов тепла.

- Сегодня, 11 ноября, синоптическую ситуацию в Санкт-Петербурге будет определять приближающийся с запада теплый атмосферный фронт. Он станет причиной облачной с прояснениями погоды, в начале дня местами сохранятся очаги туманов, после полудня пройдут небольшие осадки, - рассказал ведущий специалист "Центра Фобос" Михаил Леус.

Днем в Петербурге ожидается в районе 2-4 градусов тепла, по Ленинградской области температура будет варьироваться от нуля до плюс 5 градусов. Ветер юго-восточный 2-7 метров в секунду.

В четверг на Петербург также ночью и утром опустятся туманы, а днем будет немного потеплее - плюс 4-6 градусов.