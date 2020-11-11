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Общество

Роспотребнадзор рассказал петербуржцам, как выбрать хорошую косметику

Управление создало памятку ко Всемирному дню шопинга
Лилия КОЗЛОВА
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Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать косметику

Петербуржцам рассказали, как правильно выбирать косметику

Фото: Артем КИЛЬКИН

В среду, 11 ноября 2020 года, отмечается Всемирный день шопинга. В связи с этим управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу дало рекомендации, как правильно выбрать косметику. Разумеется, в первую очередь следует обращать внимание на срок годности, чтобы крема, туш и другая продукция прослужила своей хозяйке как можно дольше без вреда.

- Необходимо изучить обязательные сведения для группы товаров: название косметики, ее компонентный состав, эффект, который она оказывает, характер действия косметики, применение, противопоказания для применения, способы и условия хранения, объем или масса, уточнить сведения о государственной регистрации, - отметили в ведомстве.

Покупатель, перед тем как купить парфюмерию, имеет право ознакомиться с ароматом духов, одеколонов, туалетной воды.

Список ингредиентов может быть представлен либо на государственном языке, либо в соответствии с международной номенклатурой косметических ингредиентов латинскими буквами.

Покупателю парфюмерной продукции необходимо знать, что вернуть такой товар в магазин можно только в том случае, если в нем есть недостатки, либо если при покупке не была предоставлена необходимая и достоверная информация о товаре.