Двух тибетских мастифов украли с конюшни в Ленинградской области

Двух породистых собак украли в конюшни в Ленобласти Фото: СОЦСЕТИ

Жительница Ленинградской области бьет в социальных сетях тревогу в связи с пропажей у нее двух собак породы тибетский мастиф. Вечером во вторник, 10 ноября 2020 года, женщина опубликовала пост, в котором рассказала, что животных увели прямо с конюшни в деревне Муратово.

- Сегодня 10 ноября примерно с 16 до 17 часов с конюшни в деревне Муратово, Волосовский район, были украдены наши собаки - две суки тибетского мастифа Маня и Руна, - рассказала хозяйка псов.

Со слов хозяйки, она знает, кто забрал у нее животных Фото: СОЦСЕТИ

Женщина уверяет, что лица, укравшие собак, известны. Это две женщины - мать и дочь, которые ранее посещали конюшню и брали больших пушистых собак погулять, говоря, что для них это терапия. После, со слов хозяйки, женщины захотели купить этих псов, однако им отказали.

Хозяйка рассказывает, что женщины живут в частном доме в Пушкине. Однако пока собак вернуть не смогли. Заявление в полицию уже написано.