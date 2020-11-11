Родителям школьников предлагают сократить рабочий день в Санкт-Петербурге

Рабочий день родителям школьников в Петербурге предлагают сократить на час Фото: Борис КУДРЯВОВ

На будущей неделе, с 16 ноября 2020 года, многие ученики школ перейдут на дистанционное обучение по заявлению родителей. А это значит, что дети будут находиться дома без присмотра. В связи с этим, некоторые активисты предложили сократить родителям школьников рабочий день хотя бы на час, чтобы они больше проводили время с семьей.

- Сейчас государство предлагает нам обучать детей дистанционно. Мы готовы получать эту же услугу, но немного в другом формате. Почему мы должны эту услугу еще дополнительно оплачивать — как невыходы на работу и т. д.? Соответственно, должны трансформироваться и отношения с родителями у государства, - пишут "Невские новости" со ссылкой на руководителя "Союза отцов" по Ленинградской области Ивана Иклюшина.

Психологи отмечают, что для детей время проведенное с родителями - бесценно. За час семья вместе может сделать уроки или погулять.

Однако депутат ЗакСа Андрей Анохин не согласился с этим. По мнению депутата, вместе с уменьшением объемов работы наступает экономическая стагнация, которая еще и усугубляется в условиях пандемии.