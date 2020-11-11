Еще 34,5 тысяч человек обследованы на коронавирус в Санкт-Петербурге за сутки

В Петербурге обследовано более 34,5 тысяч человек на коронавирус за сутки Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге продолжается активная борьба с коронавирусом. Так, по данным Смольного на среду, 11 ноября 2020 года, за последние сутки были обследованы еще порядка 34,5 тысяч человек на наличие инфекции. Результаты тестирования будут известны спустя несколько дней.

- За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус 34561 человек. Под медицинским наблюдением находится 3659 человек. Из них 85 - в обсерваторе, 1795 - контактные, 1779 - на самоизоляции, - рассказали в администрации Северной столицы.

Также увеличивается количество обращений по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом. За последние сутки специалистами было обработано 1299 вызовов.

Напомним, что за время пандемии в Петербурге коронавирус официально подтвердили у 73 тысяч человек, из них выздоровели более 44 тысяч и скончались свыше 4,2 тысяч пациентов.