Младенца с переломами госпитализировали в петербургскую больницу после падения на него матери

В Петербурге госпитализировали ребенка, на которого упала мать Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге полугодовалый малыш попал в больницу в тяжелом состоянии после того, как на него упала мать. В ночь на вторник, 10 ноября 2020 года, из детской городской больницы № 19 в полицию поступило сообщение о том, что 6 ноября скорая госпитализировала ребенка в очень тяжелом состоянии.

- У ребенка диагностированы серьезные травмы головы, а также перемол теменной кости, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.

Полиция отправилась домой к ребенку, проживающему в дома на Торжковской улице в Приморском районе. В ходе опроса правоохранители выяснили, что ночью 6 ноября 23-летний отец малыша толкнул свою 26-летнюю жену, которая в этот момент держала на руках младенца.В итоге женщина упала, придавив собой ребенка.

Правоохранители задержали горе-отца и возбудили уголовное дело. Теперь мужчине грозит от 2 до 10 лет тюрьмы.