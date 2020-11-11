Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 11 ноября 2020 года превысило 1,5 тысяч человек

Еще 1 574 человек заболели коронавирусом в Петербурге 11 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН

Пандемия COVID-19 продолжает наступать на Северную столицу "огромными шагами". Число заболевших коронавирусом в Санкт-Петербурге 11 ноября 2020 года уже превысило 1,5 тысячи человек. Так, инфекция установила новый рекорд по распространению болезни.

- За последние сутки коронавирус в Петербурге обнаружили еще у 1 574 человек. Всего в городе заболели уже 74 485 петербуржцев, - рассказали в оперативном штабе по COVID-19.

В Смольном отметили, что число новых случае заражения за неделю увеличилось на 50 процентов. Также врачи стали намного больше госпитализировать пациентов. На данный момент в реанимациях города находятся 614 человек, 297 из них на ИВЛ.

Также за последние сутки полностью выздоровели 780 пациентов. За все время от коронавируса вылечились 45 032 человека. Жертвами инфекции стали 4 317 человек, 74 за последние сутки.