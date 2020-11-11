Петербургского бизнесмена задержали за контрабанду более 83 тонн говядины

Полицейские Санкт-Петербурга задержали бизнесмена по подозрению в контрабанде более 83 тонн говядины Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полицейские задержали бизнесмена, который подозревается в контрабанде более 83 тонн говядины. В среду, 11 ноября 2020 года, правоохранители рассказали, что провели обыск у доме предпринимателя, где нашли множество печатей различных фирм.

- В 2018 году злоумышленник от имени подконтрольной фирмы – участницы внешнеэкономической деятельности, подал в таможенные органы документы, содержащие заведомо недостоверные сведения об импортируемом товаре, - рассказали в главном управлении МВД по Петербургу.

Известно, что незаконно перемещенная через таможенную границу партия говядины предназначалась для реализации в России. Общая стоимость пропавшего товара - более 17,5 миллионов рублей. Данный груз относится к перечню стратегически важных товаров.

На данный момент возбуждено уголовное дело в отношении 53-летнего бизнесмена. Мужчина находится под домашним арестом.