Рекордное число человек умерло от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2020 года

Смертность от коронавируса побила рекорд в Санкт-Петербурге 11 ноября 2020 года Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Статистика смертей от COVID-19 в Северной столице пополнилась новыми случаями. При этом, за последние сутки летальность установила новый рекорд. Так, число умерших от коронавируса в Санкт-Петербурге на 11 ноября 2020 года составило 74 человека.

- За все время пандемии в городе на Неве от коронавируса скончались уже 4 317 человек, - сообщили в оперативном штабе по COVID-19.

Напомним, что предыдущий рекорд по смертности от "ковида" был зафиксирован в Петербурге 4 ноября. Тогда за день скончались сразу 66 человек.

По коэффициенту смертности Петербург продолжает занимать первое местно среди городов-миллионников в России.

Также за последние сутки статистика заболеваемости установила новый рекорд. За день коронавирус был выявлен у 1574 человек, выздоровели 780 пациентов. Всего с начала пандемии заболели 74 485 петербуржцев, из них выписаны 45 032 человека.