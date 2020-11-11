На 50% за неделю выросло число новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге

Олег Эргашев рассказал депутатам ЗакСа о ситуации с коронавирусом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Количество новых случаев коронавируса в Санкт-Петербурге выросло на 50% всего за неделю. Такие данные привел вице-губернатор Олег Эргашев, который утром 11 ноября приехал в Мариинский дворец, чтобы выступить перед депутатами городского Заксобрания.

- Число новых случаев за неделю увеличилось на 50%. Коэффициент с 10 ноября составляет 1,3. Число госпитализаций выросло на 18,1%. Сейчас в реанимационных палатах находятся 614 человек, из них на аппаратах искусственной вентиляции легких (ИВЛ) - 297, - рассказал депутатам Олег Эргашев.

По его словам, город целенаправленно готовился к ситуации с осенним подъемом заболеваемости. Сейчас в Петербурге имеется 1778 коек, обеспеченных ИВЛ. Еще 4978 - кислородом. Все больницы обеспечены оборудованием.

Напомним, что за последние сутки заболели коронавирусом 1574 петербуржца. 789 из них были госпитализированы. Также за сутки выписан из больниц 671 пациент, а общее суточное число вылечившихся - 780 человек.