Смольный планирует введение новых ограничений из-за коронавируса в ресторанах и барах Санкт-Петербурга

В Смольном планируют ограничить число людей, которые могут сидеть за одним столом в барах и ресторанах Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшее время Смольный планирует ввести новые ограничения из-за коронавируса для заведений общественного питания. В среду, 11 ноября 2020 года, заместитель председателя комитета по промышленной политике Санкт-Петербурга Александр Ситов рассказал "КП-Петербург" о том, что сейчас правительство рассматривает меры, которые предусматривают уменьшение количества человек, которые могут находиться в помещениях ресторанов и баров.

- Не факт, что так будет. Мы сейчас рассматриваем опыты других стран. Мы не хотим полностью закрывать заведения, - отметил Ситов -, но за рубежом многие используют эту рассадку, когда за одним столом ограниченное количество людей. Сейчас идет дискуссия на эту тему.

Напомним, что ранее Смольный уже ввел ограничения для ресторанов и баров. Теперь они работаю только до 23 часов, а открываются не раньше 6 часов утра.