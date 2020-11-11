Санкт-Петербург начали украшать в новогоднее праздничное убранство

Петербург начали украшать к новому году Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге ночью 11 ноября 2020 года появились первые новогодние украшения. Гирлянды осветили Набережную Крюкова канала и Площадь Искусств. На очереди лавные магистрали и площади города, центральные набережные и основные переправы.

- В этом году две новые декоративные композиции "Ротонда" появятся в Южно-Приморском парке для жителей Красносельского и Кировского района. Впервые включены в программу оформления Гражданский проспект, Проспект Мориса Тореза, Приморский проспект и Набережная Черной речки, - рассказали в Смольном.

Всего к празднованию 2021 года в Петербурге украсят 180 адресов в 18 районах города. Объем финансирования на подготовку и реализацию централизованного оформления в этом году составил около 182 млн рублей, что на 25 процентов меньше бюджета 2019 года.

Главная особенность этого года - живая елка на Дворцовой площади. Всего в Петербурге планируется установить 62 искусственные ели.