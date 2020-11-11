О нехватке тестов на коронавирус в Санкт-Петербурге рассказали в Смольном

В Петербурге рассказали о нехватке тестов на коронавирус Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге не хватает тестов на коронавирус. Об этом в среду, 11 ноября 2020 года, заявил депутат Законодательного собрания Юрий Бочков. По его словам, из-за этого не получается своевременно выявить зараженных, а многие пациенты не могут выйти из больниц, так как вынуждены ждать по 20 дней.

- Чтобы увеличить оборот коек, врачи должны быстро получать результаты тестирования. Плюс в том, что есть разрешение Минздрава, по которому больницам не требуется ждать подтверждение Роспотребнадзора, - рассказал вице-губернатор Олег Эргашев.

Также член правительства отметил, что 40 тысяч тестов в сутки - это не предел. Также Петербург получил дополнительное финансирование в 103 миллиона рублей на новую аппаратуру. Сейчас город расширяет мощности лабораторий, чтобы в сутки проводить до 80 тысяч обследований.

- Думаю, добьемся это благодаря модели более широкого привлечения поликлиник. Чтобы тестирование проводилось в течение 48 часов, либо даже меньше, 0 добавил Эргашев.