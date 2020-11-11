С 14 ноября все мероприятия свыше 50 человек в Санкт-Петербурге фактически запрещены

Все массовые мероприятия, в том числе спортивные, ограничиваются с 14 ноября. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Власти Санкт-Петербурга ввели новый пакет карантинных ограничений, который начнут действовать с 14-15 ноября. В разряд частично запрещенных попали все массовые мероприятия, в том числе спортивные. Их проведение теперь необходимо согласовывать.

- Вводится ограничение на проведение в помещениях и на открытом воздухе любых мероприятий численностью более 50 человек. Такие мероприятия должны быть согласованы с соответствующими исполнительными органами государственной власти , - говорится в тексте постановления «О мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», изменение в которое внес губернатор Александр Беглов.

Отметим, что порядок и правила проведения мероприятий также устанавливается властями города. Что будет с концертами, играми «Зенита» или СКА, пока неизвестно.

Решение об ужесточении карантинных мер было принято на фоне резко растущей заболеваемости в городе, которая уже превысила 1500 человек в сутки.