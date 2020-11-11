Производство защитных масок увеличили в Санкт-Петербурге в 19 раз

Петербургские предприятия для обеспечения города масками увеличили производство в 19 раз Фото: Артем КИЛЬКИН

Предприятия Санкт-Петербурга в 19 раз увеличили производство защитных масок, чтобы обеспечить горожан. На сегодня, 11 ноября 2020 года, в Северной столице в сутки выпускают 1,970 миллионов масок, 11,5 тысяч комбинезонов и 10,7 тысяч халатов. Занимаются этим более 100 городских предприятий.

- С учетом роста спроса на медицинские одноразовые маски производители увеличили выпуск в 19 раз - со 100 тысяч штук в день в марте до 1,9 миллионов штук в день в ноябре. Для увеличения производственных мощностей были приобретены дополнительные автоматические линии. Крупнейший производитель пластиковых игрушек "Нордпласт" первым в Петербурге локализовал производство комплектующих, - рассказал вице-губернатор Северной столицы Евгений Елин.

Потребности медицинских учреждений в средствах индивидуальной защиты еженедельно анализирует Медицинский информационно-аналитический центр. По состоянию на начало текущей недели в медицинских учреждениях Санкт-Петербурга дефицит средств индивидуальной защиты отсутствовал.