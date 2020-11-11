Режим самоизоляции вводится для петербуржцев старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями с 16 ноября

Режим самоизоляции и "удаленки" вводится для пенсионеров старше 65 лет и людей, с хроническими заболеваниями. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Режим самоизоляции для горожан старше 65 лет и людей с хроническим заболеваниями вводится в Санкт-Петербурге с 16 ноября. Одновременно с этим должны уйти на «удаленку» работающие пенсионеры старше указанного возраста и имеющие хронические болезни.

- Исключение составляют педагогические работники, работники здравоохранения, транспорта, торговли, а также сотрудники, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организации, - говорится в тексте нового антикоронавирусного постановления.

При этом обоснованность придется доказать, а список таких работников с их телефонами направить в Смольный.

Что касается самоизоляции, то ее можно проводить в квартире или на дачном участке. Можно ходить в магазины, гулять с животными, выносить мусор и даже заниматься на улице спортом.

Покидать место пребывания разрешается для обращения за медицинской помощью и в случаях прямой угрозы жизни и здоровью.

Меры действуют до 15 января 2021 года.