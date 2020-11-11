МЧС предупредило о густом тумане 12 ноября в Санкт-Петербурге

Туман опустится на Петербург 12 ноября Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Управление МЧС Санкт-Петербурга предупредило о том, что в четверг, 12 ноября 2020 года, на город опустится густой туман. Пелена накроет город утром и днем. В связи с этим, автомобилистам Северной столицы следует быть внимательнее на дорогах, чтобы не попасть в аварию.

- 12 ноября в Санкт-Петербурге утром и днем местами ожидается туман, - рассказали в МЧС.

По данным синоптиков, четверг в Северной столице выдастся теплым. Ночью в городе ожидается небольшой дождь, днем местами слабый. Ветер ночью переменных направлений, днем южных направлений слабый.

Температура воздуха ночью опустится до плюс 1-3 градусов, а днем воздух прогреется до 4-6 градусов выше нуля. Атмосферное давление существенно меняться не будет.

Конец рабочей недели, 13 ноября, тоже будет теплым. В городе до 3-5 градусов выше нуля и без дождей.