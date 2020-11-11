Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга стал главой Федеральной антимонопольной службы России

Максим Шаскольский стал главой ФАС России. Фото: gov.spb.ru

Бывший вице-губернатор Санкт-Петербурга официально стал руководителем Федеральной антимонопольной службы России. Приказ о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

- Назначить Шаскольского Максима Алексеевича руководителем Федеральной антимонопольной службы, - говорится в тексте документа от 11 ноября, опубликованного на сайте Правительства России.

Надо сказать, что между увольнением из Смольного и вхождением в новую должность на федеральном уровне прошло меньше суток. 10 ноября Шаскольский написал заявление «по собственному желанию», а 11 уже стал главой ФАС.

Интересно, что на этом посту он сменил другого петербуржца - Игоря Артемьева, руководившего ведомством 16 лет.

Сам Артемьев никуда из Кремля не ушел и стал помощником председателя Правительства России Михаила Мишустина.