В Санкт-Петербурге ввели продуктовые карточки

В Петербурге малоимущим начали выдавать продуктовые карточки. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Продуктовые карточки начали выдавать малоимущим семьям с детьми, живущим в Санкт-Петербурге. Город попал в список трех пилотных регионов России, где запущен благотворительный проект по поддержке людей с низкими доходами.

- С использованием ПРОДкарты семьи-участники программы смогут ежемесячно приобретать продукты питания на сумму 1000 рублей. В качестве первых пилотных регионов-участников программы выбраны: Санкт-Петербург, а также Ростовская и Владимирская области, - сообщает Фонд продовольствия «Русь», одного из организаторов программы «Продовольственная карта».

Сам проект также поддерживают региональные органы социальной защиты населения, Общенародный российский фронт, компания Humanventure и сеть магазинов «Магнит».

Именно там получатели карт смогут приобретать необходимые продукты первой необходимости. В перечень вошли: крупы, макаронные изделия, масло, молочные продукты, фрукты и овощи.

По ПРОдкартам нельзя купить табак и алкоголь или обналичить средства, начисленные баллами.