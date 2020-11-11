Маленькую австралийскую овчарку двое суток разыскивают в Санкт-Петербурге

Австралийскую овчарку разыскивают два дня в Петербурге Фото: СОЦСЕТИ

В Санкт-Петербурге разыскивают молоденькую австралийскую овчарку, пропавшую во время прогулки. В среду, 11 ноября 2020 года, в социальной сети появилось сообщение от хозяина собаки, который рассказал, что уже вторые сутки пытается найти свою любимицу. Животное очень приметно, с яркий, красивым окрасом.

- Пропала собака 9 ноября в Невском лесопарке недалеко от развязки КАДа. Девочка, пять месяцев. Не агрессивна и дружелюбна, может немного погавкать для своей защиты, но если сказать пару ласковых то перестанет, отзывается на команду "ко мне", - рассказал хозяин.

Телефон для связи +79633033281 Денис Фото: СОЦСЕТИ

Мужчина рассказал, что раньше собака бывала в этом парке два раза, в глубь леса никогда не заходила. Хозяин предполагает, что его любимица могла пойти на звук машин в сторону КАД.

- Помогите пожалуйста найти собачку, - обратился мужчина к горожанам.