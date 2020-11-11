Лекарства для лечения коронавируса пациентам будут выдавать на дому в Санкт-Петербурге

Лекарства больным коронавирусом будут выдавать бесплатно в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге планируют выдавать лекарства от коронавируса на дому пациентам, которые проходят лечение амбулаторно. Об этом в среду, 11 ноября 2020 года, рассказал вице-губернатор города Олег Эргашев.

- Все лекарства от коронавируса сейчас представлены в аптеках. В ближайшее время больные начнут получать бесплатно антибиотики. Сейчас прорабатывается механизм выдачи лекарств через волонтеров и врачей, - отметил Эргашев.

Отмечается, что закупать эти лекарства будет город, а не районные администрации по отдельности, так как это может затянуть процесс на долгие месяца. А помощь нужна прямо сейчас.

- Министр здравоохранения разрешил покупать у единого поставщика. Такую задачу поставили два дня назад, когда приезжала комиссия Минздрава. Это будет происходить быстро, - добавил вице-губернатор.