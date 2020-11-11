После убийства женщины топором во Всеволожске Следственный комитет возбудил уголовное дело

Следком завел дело после жестокого убийства во Всеволожске. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Управление Следственного комитета России по Ленинградской области возбудило уголовное дело по статье «убийство» в отношении 52-летнего мужчины, который днем 11 ноября жестоко убил свою жену. Он пришел к ней на рабочее место в салон красоты, расстрелял из травматического пистолета и забил насмерть топором.

- По данным следствия, в одном из торговых комплексов города Всеволожска мужчина произвел несколько выстрелов из травматического оружия в лицо своей супруги, а затем нанес множественные удары тупым предметом, - сообщает пресс-служба Следкома.

Пострадавшая погибла на месте, а нападавшего задержали вызванные очевидцами полицейские.

По предварительным данным, причиной трагедии стало расставание пары. Женщина, владевшая маникюрным салоном, решила уйти от мужа. Тот приревновал и напал на супругу.

Известно, что у пары осталась малолетняя дочь.

По статье «Убийство» мужчине грозит до 15 лет лишения свободы.