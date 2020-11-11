Полиция задержала мужчину, развращавшего 13-летнюю девочку в Мурино

В Ленобласти задержали мужчину, подозреваемого в развращении девочки
Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)
В Ленинградской области во вторник, 10 ноября 2020 года, полиция задержала мужчину, который подозревается в совращении 13-летней девочки. Растлителя малолетней разыскивали в течение месяца, после того, как отец девочки подал заявление в правоохранительные органы.
- 16 октября в полицию обратился мужчина, который рассказал, что в неустановленный период, не не позднее 8 октября, некий 40-летний мужчина развращал его 13-летнюю дочь. Отмечается, что насилия при этом не было, - рассказал "КП-Петербург" источник в правоохранительных органах.
Полиция возбудила уголовное дело и приступила к розыску подозреваемого. Мужчину задержали у дома 115 по Колтушскому шоссе во Всеволожске. Известно, что он нигде не работает.
Дома у подозреваемого изъяли ноутбук, три моноблока, три жестких диска, планшет, телефоны и флешки.
Сейчас подозреваемый находится под стражей. Ему грозит до восьми лет тюрьмы.