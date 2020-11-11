Труп уроженца Орска нашли в квартире пенсионера из Нового Девяткино

Ссора уроженцев Орска закончилась убийством в Новом Девяткино. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Следователи из Всеволожского района Ленобласти разбираются в жестоком убийстве мужчины, чей труп был найден днем 10 ноября в квартире многоэтажки в Новом Девяткино. Само жилье по документам принадлежит 78-летнему пенсионеру и сдавалось внаем трем разным людям.

- В 13:48 поступило сообщение от мужчины, который заявил, что у него в квартире найден труп, - сообщает источник в правоохранительных органах.

На место тут же выехали оперативники, которые обнаружили тело лежащего на спине мужчины. На голове погибшего имелись следы побоев. На криминальную причину гибели человека указывала и обстановка - вся комната была буквально забрызгана кровью.

Погибшим был уроженец города Орска Оренбургской области. А вскоре полицейские задержали и подозреваемого в убийстве. Им оказался 36-летний оренбуржец, прописанный по тому же адресу в Орске, что и погибший. По предварительным данным, мужчины были не родными братьями - фамилии у участников кроваво драмы разные.

Расследование дела продолжается.