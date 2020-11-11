МЧС предупреждает о тумане, гололеде и мокром снеге в Ленобласти 12 ноября

В Петербурге и Ленобласти 12 ноября обещают туман. Фото: Петр КИБЕР

Туман накроет Санкт-Петербург и Ленинградскую область утром и днем 12 ноября. Ночью в городе ожидается дождь, а в области даже с мокрым снегом. Также в 47 регионе синоптики обещают и гололед. В МЧС, учитывая все это, предупреждают водителей об опасности на трассах.

- Ночью в большинстве районов небольшой, местами умеренный дождь с мокрым снегом. Днем местами слабый дождь. В отдельных районах туман. Ветер переменных направлений 1-4 м/с. Температура воздуха ночью на западе +4...-1 гр., на востоке +1...-4 гр., днем +1...+6 гр. На дорогах местами гололедица. Атмосферное давление будет меняться мало, - сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Ленинградской области. - В связи со сложившейся метеорологической обстановкой повышается вероятность ДТП.

Гололед в Ленобласти ждут также 13 и 14 ноября. Водителям рекомендуют не превышать разрешенную скорость и увеличить дистанцию до других машин.

В Петербурге - небольшой дождь. Ночью будет +1..+3, а днем +4...+6 градусов.