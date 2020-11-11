Ж/д платформе Можайская возвращено историческое название Дудергоф

Станции Можайская вернули историческое название. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Железнодорожная платформа Можайская вернула себе историческое имя Дудергоф. Его она носила с момента своего появления в 1879 году и именовалась подобным образом до 1950 года, когда ее переименовали. Но историческая справедливость восторжествовала и топонимическая комиссия рекомендовала вернуть прежнее название, данное по географическому принципу.

- В настоящее время специалисты Октябрьской дирекции пассажирских обустройств осуществляют изготовление новых информационных указателей, а новое название вносится в системы, связанные с покупкой билетов, - сообщает пресс-служба РЖД.

Отметим, что остановочный пункт расположен в Красносельском районе Санкт-Петербурга, в поселке Дудергоф у подножия Дудергофских высот. Здание станции, расположенной на линии Петербург - Гатчина-Балтийская, построено в 1890 году по проекту архитектора Семена Лазарева-Станищева. Сейчас здесь останавливаются все проходящие пригородные поезда.