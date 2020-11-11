360 тысяч петербуржцев ушли на «удаленку» за время пандемии

Почти 360 тысяч петербуржцев перешли на удаленный режим работы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Почти 360 тысяч жителей Санкт-Петербурга перешли на удаленный режим работы за время пандемии. Такие данные приводит Смольный по состоянию с начала апреля 2020 года. При этом уже объявлено, что с 16 ноября на «удаленку» отправятся и все работающие горожане старше 65 лет (за некоторыми исключениями), а также петербуржцы страдающие хроническими заболеваниями.

- Ситуация с распространением коронавирусной инфекции остается напряженной. Число выявленных случаев растет, и нам пришлось ввести новые ограничения, - заявил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Напомним, что вместе с «удаленкой» вводится и режим самоизоляции для всех петербужцев в возрасте от 65 лет и горожан с хроническими болезнями.

Кроме этого, с 14 ноября ограничивается проведение всех мероприятий численностью свыше 50 человек. Как в помещении, так и на открытом воздухе. Делать это теперь можно только с разрешения городских властей.