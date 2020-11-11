Сбор новогодних подарков для одиноких бабушек и дедушек начался в Петербурге

Несмотря на пандемию, бабушки и дедушки получат новогодние подарки. Фото: https://vk.com/prazdnikdlyavseh

В Северной столице уже девятый год подряд проводится добрая акция, в рамках которой волонтеры предлагают всем неравнодушным жителям сделать подарки одиноким старикам из Петербурга и Ленинградской области.

- Даже в условиях текущей ситуации с пандемией, мы решили не отменять ежегодный сбор. Ба и Де очень ждут нашего внимания! – сообщается на страничке организаторов ВКонтакте.

Кроме того, волонтеры выложили в сеть список, что именно необходимо бабушкам и дедушкам. Подарки просят собирать минимум из трех вещей и прикреплять листок, что именно находится в пакете, чтобы добровольцы-волшебники точно подобрали адресата. В списке, например, значатся блокноты, будильники, полотенца, тапочки, фартуки и т.д.

Отмечается, что передавать старикам нельзя лекарства, вещи б\у, скоропортящиеся продукты и стеклянные предметы. Также волонтеры просят учитывать всех желающих помочь, что под опекой сейчас находятся 90% бабушек и всего 10% дедушек. Чтобы поддержать акцию, достаточно собрать подарок и обратиться к кому-то из волонтеров.