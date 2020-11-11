Водители пожаловались на адские пробки вечером 11 ноября в центре Санкт-Петербурга

10-балльный пробки сковали центр Санкт-Петербурга вечером 11 ноября 2020 года. Фото: Артем КИЛЬКИН

Автомобилисты Санкт-Петербурга попали в жуткую пробку вечером 11 ноября близ Дворцовой площади. Особенно намертво встали те, кто двигался в сторону Стрелки по Невскому проспекту. В затор попал и наш фотокорреспондент, который целый час ехал на автобусе от Гостиного двора до Дворцового моста.

- В районе Дворцовой все наглухо стояло. Оказалось, там ДТП, прямо на спуске у колонн, - рассказал фотокорр «КП-Петербург».

Судя по «разговорчикам» в «Яндексе», водители дружно недоумевали, в чем причина столпотворения в центре и смиренно ждали. Пробки тем временем достигли апогея – 10 баллов, что на 4 балла выше обычного. При этом в городе была практически тишь да гладь на дорогах.

- К 20:00 в Санкт-Петербурге обычные для этого времени в среду 5 баллов. Ожидается, что пробки продолжат снижаться в ближайший час и к 21 часу достигнут 2 баллов, - передает сервис «Яндекс.Пробки».