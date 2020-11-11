Комздрав объяснил, кому из петербуржцев с коронавирусом откажут в госпитализации

Петербуржцам рассказали, в каком случае врачи могут отказать в госпитализации с коронавирусом. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Первый замглавы комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга Андрей Сарана разъяснил, кому из больных коронавирусом могут отказать в госпитализации. Врачи по указанию Минздрава делят всех зараженных на легких, средних, тяжелых и крайне тяжелых по состоянию здоровья. Первым двум категориям не всегда удастся лечиться в инфекционном стационаре.

- На сегодняшний момент амбулаторное лечение предписано для больных в легкой и средней формах COVID-19, с пневмонией и без пневмонии. У легкого пациента температура ниже 38 градусов, есть слабость и, например, сухой незначительный кашель и боль в горле. Для «средних» же характерно повышение температуры выше 38 градусов, рост частоты дыхания и сатурация в районе 94, если есть дома пульсометр. Все, кто чувствует себя хуже – тяжелые, и должны быть госпитализированы, - сообщил Андрей Сарана в эфире телепрограммы «Петербург против коронавируса».

При этом, по словам представителя Комздрава, пациентов легкой и средней формы коронавируса могут госпитализировать только в случае наличия хронических заболеваний. Вообще, как отмечают в комитете, лечение на дому отлично помогает разгрузить коечный фонд. Тем временем в городе осталось 7% свободных мест в стационарах.