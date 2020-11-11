Накануне 200-летия Достоевского открыли памятник писателю в Санкт-Петербурге

На могиле Достоевского открыли обновленный памятник писателю. Фото: Смольный

В следующем году писатель Федор Михайлович Достоевский празднует свой двухвековой юбилей. В среду, 11 ноября, в его 199-й день рождения на могиле классика в некрополе мастеров искусств Александро-Невской лавры открыли обновленный памятник. Об этом «Комсомольской правде»-Петербург рассказали в пресс-службе комитета по культуре.

Отреставрировали бронзовый бюст, ограду, калитку и гранитные блоки. Кроме того, обновили на постаменте потускневшие тексты эпитафий.

Реставрацию памятника организовал Государственный музей городской скульптуры. Такое событие не смог пропустить и губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов. Он возложил цветы к памятнику, а также поблагодарил за проделанную работу руководство и специалистов Музея городской скульптуры, спонсоров.

Надгробный памятник Федору Михайловичу Достоевскому - часть основной экспозиции Музея городской скульптуры - некрополей Александро-Невской лавры. Его установили в 1883 году.