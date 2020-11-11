Беглов обсудил с ВТБ, как дальше строить метро в Санкт-Петербурге

Беглов обсудил с главой ВТБ вопросы реализации строительства метро и Широтной магистрали скоростного движения. Фото: Артем КИЛЬКИН

Губернатор Александр Беглов встретился с главой ВТБ Андреем Костиным и обсудил вопрос будущего строительства метрополитена Санкт-Петербурга. Напомним, ранее банк пообещал Владимиру Путину помогать Смольному с возведением подземки. ВТБ даже зарегистрировал строительную компанию «Метрострой Северной Столицы». Осталось от слов перейти к делу.

- 65% акций нового предприятия планируют передать на безвозмездной основе в собственность города. Строительство метрополитена планируется продолжить практически без прерывания текущих работ, - передают слова губернатора в пресс-службе Смольного.

Также стороны обсудили реализацию другого крупного проекта – строительства Широтной магистрали скоростного движения. Правительство выделило 1 млрд рублей на возведение первого этапа объекта – транспортной развязки ЗСД с Витебским проспектом. Полная длина магистрали составит 27,4 километра, включая 11 развязок.