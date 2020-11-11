Бетонную речку в лесу вновь заметили в деревне Вистино в Ленобласти

Жители Вистино вновь жалуются на бетонную речку в лесу. Фото: vk.com/vistino_news

Жители деревни Вистино, что находится под Кингисеппом в Ленобласти, вновь пожаловались на бетонный лес возле завода «Портбетон». Напомним, ранее власти региона и прокуратура взяли под контроль ситуацию с протечкой смеси в мать-природу. По официальной версии, на заводе произошла авария. Собственника завода обязали рекультивировать участок до 10 ноября. Назначенный день миновал, но, как оказалось, в лесу появилась еще одна бетонная речка.

О происшествии быстро узнали в Госэконадзоре. В комитете обязали владельца завода устранить протечки теперь уже до 10 декабря 2020 года.

- Инспекторы установили, что в настоящее время на территории завода и санитарной зоны объекта ведутся работы по устранению нарушений. Зафиксирована новая протечка бетонной субстанции на прилегающей к предприятию территории. По показаниям представителя компании, бетон вытек в процессе отладки технологического процесса. Составлен акт обследования. Проверка исполнения предписания будет осуществлена комитетом 10 декабря, - заверили жителей Вистино в пресс-службе Госэконадзора по Ленобласти.