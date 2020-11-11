Женский «Зенит» сделал крупный заказ шелковых платков у 15-летнего петербуржца с ДЦП

"Зенит" заказал 30 платков у 15-летнего подростка с ДЦП. Фото: https://www.instagram.com/valentin_schanovich/

15-летний петербуржец Валентин Щанович, у которого с рождения диагноз ДЦП, получил крупный заказ от женской команды «Зенита» на создание 30 платков. Напомним, «Комсомолка» подробно писала про мастера шелковых изделий, мечтающего накопить на экзоскелет. Подросток покорил петербургские СМИ и горожан. На его Instagram обратили внимание звезды, и заказы пошли один за другим. Вот и «Зенит» не отстал и даже пригласил Валю к себе на стадион, а потом обрадовал новостью.

- Планируется, что главный тренер и игроки женской команды «Зенит» получат платки от Валентина уже в конце ноября – в качестве подарка к окончанию женской футбольной Суперлиги. Сейчас он трудится над этим специальным заказом, который приблизит его к исполнению главной мечты, - рассказывают в пресс-службе «Зенита».

Добавим, что Валя использует технику «эбру», то есть ручную роспись ткани при помощи создания тонкой пленки краски на поверхности воды. Каждый платок в итоге получает уникальный узор. Заказ «Зенита» будет выполнен в сине-бело-голубой гамме.