Экс-центровой петербургского «Спартака» отсудил у клуба 2,6 млн рублей долгов по зарплате

Экс-игрок петербургского "Спартака" остудил у клуба долги по зарплате. Фото: vk.com/fidiy

Бывший игрок петербургского «Спартака» Евгений Фидий отсудил у клуба больше 2,6 млн рублей за долги по заработной плате. Баскетболист выступал за команду недолго, чуть больше года – с 2018 по 2019 годы. За это время он успел стать лучшим центровым в Суперлиге-1 и в «Финале четырех» Кубка России. Зарплата игрока соответствовала его заслугам. В августе 2019-го он переподписал контракт с клубом. 24 декабря этого же года стороны расторгли трудовой договор из-за финансовых проблем «Спартака».

- «Спартак» и Фидий заключили дополнительное соглашение о том, что ответчик в срок до 10.02.2020 произведет выплату задолженности истцу. Обязательство исполнено не было. Истец просил, в том числе, моральный ущерб в размере 100 тысяч рублей, - рассказали в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд взыскал с баскетбольного клуба задолженность по зарплате в размере 2,4 млн рублей, компенсацию за несвоевременную выплату в 189 228 рублей, а также 10 000 рублей морального вреда.