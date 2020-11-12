Петербуржец избежал колонии за случайное убийство пьяного прохожего

Петербуржец получил год исправительных работ за случайное убийство пьяного прохожего. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Выборгский районный суд не стал заключать в колонию петербуржца, который случайно убил пьяного прохожего. Вечером 22 июля мужчина обеспокоился, что горожанин подшофе находится в неподобающем состоянии у подъезда одного из домов на проспекте Энгельса. Слово за слово, и убийца поневоле схватил нетрезвого гражданина за руки и оттолкнул от себя. Тот пошатнулся и упал назад, ударившись головой о бетон. Позже медики установили, что погибший получил открытую черепно-мозговую травму с переломом костей свода и основания черепа.

- Подсудимый вину полностью признал. Установлено, что он раскаялся в содеянном и впервые привлекался к уголовной ответственности. Также мужчина добровольно дал явку с повинной, - передает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

В итоге суд решил ограничиться наказанием в виде исправительных работ ровно на 1 год с удержанием 10% от зарплаты в бюджет государства. В худшем случае ему грозило до двух лет лишения свободы.