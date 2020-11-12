Юного закладчика со 164 свертками наркотика поймали на Канонерском острове

Несовершеннолетнего закладчика наркотиков поймали в Санкт-Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН

Полицейские задержали 17-летнего петербуржца, занимавшегося закладками наркотиков на Канонерском острове. Молодой человек решил подзаработать втайне от родителей, но выбрал путь вне закона. Юношу поймали с поличным, решив проверить документы. При досмотре в карманах подростка нашли 86 свертков с подозрительным порошком белого цвета.

- Также при нем были еще 28 свертков, обмотанных желтой изолентой и 50 пакетиков с зеленой изолентой. Все изъятые 164 свертка имеют внешне аналогичную фасовку и размеры. После проведенной экспертизы выяснилось, что в изъятых пакетиках находится наркотическое вещество, - пишет «Мойка78» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Известно, что юноша нигде не работает. По факту покушения на сбыт запрещенных веществ возбуждено уголовное дело. Сейчас задержанный закладчик находится под присмотром родителей.