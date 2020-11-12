Мобильный шиномонтаж сгорел дотла в ночь на 12 ноября в Санкт-Петербурге

Автобус-шиномонтаж сгорел в Парнасе в Петербурге Фото: принтскрин видео.

В самый разгар сезона смены колес в Санкт-Петербурге сгорела мобильная шиномонтажка. В ночь на четверг, 12 ноября 2020 года, в районе Парнас загорелся автобус, который использовался для работы с шинами. ЧП произошло возле дома 20, корпус 1, по улице Федора Абрамова в Выборгском районе города.

- Сообщение о пожаре на телефон экстренной службы поступило в 00:02 часов. Прибыв на место спасатели увидели, что пламя полностью охватило автобус, оборудованный под выездной шиномонтаж, - сообщили в МЧС Северной столицы.

На кадрах, опубликованных в сети видно, как огонь "пожирает" автомобиль, от которого остался только корпус.

Спасатели оперативно справились с огнем и уже к 00:18 часам пожар был полностью ликвидирован. Сообщений о пострадавших не поступало.

На данный момент на месте работают специалисты, чтобы установить причину возгорания.